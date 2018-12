Tokyo torna in rosso insieme al resto dell'Asia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che tornano a registrare perdite sostenute. A zavorrare gli indici, ildopo l'arresto del direttore finanziario diFiglia del fondatore del colosso cinese, è stata arrestata in Canada su mandato degli Stati Uniti, che hanno presentato richiesta di estradizione, per presunte violazioni delle sanzioni americane all'Iran.dopo la tregua commerciale siglata al G20 anche perché, come confermato ieri 5 dicembre dal Beige Book, "i dazi restano fonte di preoccupazione per i gruppi manifatturieri americani".della borsa di Tokyo ha riportato una 21,501 punti, mentre il paniereProfondo rosso anche per le Borse cinesi con, mentreCrolla anche), maleTra le altre piazze asiatiche perdite anche per. Giù anche