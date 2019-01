Tokyo riparte in rialzo. Azionario Asia positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta al rialzo per la borsa di Tokyo che riapre oggi i battenti dopo il lungo weekend per festività. Positiva anche la seduta per il resto delle borse d'estremo oriente mentre tra gli investitori regna unsiglato tra la premier inglese Theresa May e l'Unione europea.L'indice Nikkei della piazza giapponese ha concluso le contrattazioni con un incremento dello 0,96% a 20.555,29 punti, mentre il paniere Topix è salito dello 0,85%.In progresso anche le borse cinesi, conche guadagna l'1,23% e Shenzhen l'1,60%.Tra gli altri listini d'oriente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,avanza dell'1,87%, Seoul dell'1,58% e Taiwan dell'1,01%. Kuala Lumpur lima invece lo 0,06% e Bangkok lo 0,01%. Singapore guadagna l'1,51%.La borsa di Jakarta segna un +0,25% dopo essere rimasta chiusa la vigilia per festività.Seduta in rialzo per Mumbai +1,05% e Sydney +1,68%.