Tokyo positiva, banca centrale australiana non alza i tassi

(Teleborsa) - Tokyo mostra un timido guadagno, con il Nikkei 225 che mette a segno un +0,28%, in un'altra giornata di volumi contenuti sui mercati asiatici. Le borse della Cina continentale, Hong Kong, Corea del Sud e Singapore sono infatti chiuse per festività. In rialzo Mumbai (+1,48%); sulla stessa linea, in frazionale progresso Sydney (+0,61%).

Sul fronte degli annunci di politica monetaria, la Reserve Bank of Australia ha mantenuto i tassi allo 0,1%, andando contro le aspettative del mercato per un aumento, anche se ha concluso il suo programma di acquisto di bond come previsto. Sul fronte macroeconomico, il tasso di disoccupazione del Giappone è sceso al 2,7% a dicembre 2021. Inoltre, l'attività della manifattura in Giappone si è mostrata solida nel mese di gennaio 2022.



Appiattita la performance dell'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,02%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,07%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,18%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,72%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Martedì 01/02/2022

00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,6 punti; preced. 54,3 punti).