Tokyo in stand-by. Crolla il settore tech a Hong Kong

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino di Tokyo (-0,15%), con il Nikkei 225 che si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, Shenzhen crolla dell'1,72% e Shanghai dell'1,76%. In rosso anche Hong Kong (-1,47%).



I titolo del comparto tech sono in pesante ribasso a Hong Kong - l'Hang Seng TECH Index perde oltre il 3% - dopo che la State Administration of Market Regulation (SAMR) ha pubblicatouna bozza di regole volte a fermare la concorrenza sleale su Internet, segnalando che Pechino intende continuare l'ampio giro di vite sul settore tecnologico del Paese.



Con analoga direzione, in discesa Seul (-0,84%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai (+0,16%); negativo Sydney (-0,98%).



Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 agosto si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,04%.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,01%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,89%.