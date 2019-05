Tokyo in rosso su incertezze per economia e commercio

(Teleborsa) - Seduta incerta per le borse asiatiche e per la piazza di Tokyo, che scontano l'incertezza che ha investito i mercati finanziari globali, a causa dei timori di una bassa crescita dell'economia e per l'assenza di una soluzione sul fronte delle trattative per il commercio fra USA e Cina.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha così ceduto l'1,20% a 21.004 punti, mentre il Topix si è fermato a 989 punti (-0,87%). Debole Seoul che cede l'1,17%.



In controtendenza le borse cinesi, con Shanghai che segna un +0,65% e Shenzhen un +0,50%, mentre Taiwan cede lo 0,10%.



In ordine sparso le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che viaggia a cavallo della parità (-0,01%), Singapore che perde lo 0,14% e Bangkok lo 0,30%, mentre Jakarta guadagna l'1% e Kuala Lumpur lo 0,63%.



Piatta Mumbay (+0,04%), mentre viaggia in rosso Sydney (-0,69%). © RIPRODUZIONE RISERVATA