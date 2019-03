Tokyo in rosso con il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Giornata prevalentemente negativa per le borsa asiatiche, sulle stime di un rallentamento economico per la Cina nel 2019. Il premier cinese Li Keqiang ha indicato un incremento dell'economia nell'anno in corso tra il 6 e il 6,5%, sul minimo dal 1990.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,44% a 21.726 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,51% a 1.619 punti. Segno meno per Seoul -0,52%.



In controtendenza le borse cinesi, con Shanghai in rialzo dello 0,30% e Shenzhen dell'1,36%. Taiwan arretra dello 0,43%.



Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, piatta Hong Kong +0,03%, male Jakarta -1,14%, giù Singapore -0,52%, Kuala Lumpur -0,30% e Bangkok -0,14%.



In rosso Sydney (-0,34%), in verde Mumbay (+0,20%). © RIPRODUZIONE RISERVATA