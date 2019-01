Tokyo in rosso con il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Giornata prevalentemente negativa per le borsa asiatiche, orfane di indicazioni da Wall Street rimasta chiusa per la festività del Martin Luther King Day. A penalizzare i mercati asiatici il taglio delle stime di crescita mondiale del Fondo Monetario Internazionale.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,47% a 20.622 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,63% a 1.555 punti. Segno meno anche per Seoul -0,32%.



Male le borse cinesi, con Shanghai in flessione dell'1,40% e Shenzhen in calo dell'1,47%. Piatta Taiwan +0,05%.



Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong sta cedendo l'1,17%, Singapore lo 0,35%, Jakarta lo 0,49% e Kuala Lumpur lo 0,13%. Timido rialzo invece per Bangkok +0,41%.



In rosso Mumbay (-0,51%) e Sydney (-0,49%).