Tokyo in rialzo. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Prevalentemente positive le principali borse asiatiche, dopo le indicazioni positive giunte dal fronte macroeconomico USA. Il PIL a stelle e strisce relativo al quarto trimestre del 2018 ha mostrato una crescita annualizzata del 2,6% rispetto al trimestre precedente, evidenziando un rallentamento ma inferiore alle aspettative. Da segnalare il finale timidamente negativo di Wall Street.



Corre la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei in salita dell'1,02% a 21.602 punti mentre il più ampio Topix porta a casa un +0,50%.



Bene le borse cinesi, con Shanghai in aumento dello 0,71% e Shenzhen dello 0,45%. Su anche Hong Kong (+0,44%) mentre Seoul cede l'1,76%. Sulla parità Taiwan (-0,02%).



Tra le altre piazze asiatiche in verde Singapore +0,25% e Jakarta +0,86%, in rosso Bangkok -0,37% e Kuala Lumpur -0,53%.



Mumbai avanza dello 0,41% mentre Sidney sale dello 0,34%. © RIPRODUZIONE RISERVATA