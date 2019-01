Tokyo in lieve rialzo. Riflettori su Davos

(Teleborsa) - Positive le principali borse asiatiche, con i riflettori puntati sul World Economic Forum di Davos, che inizia oggi 21 gennaio 2019: assenti Trump, May e Macron.



Dal fronte macro preoccupa la Cina, che ha registrato un PIL nel 2018 ai minimi dal 1990 per colpa della guerra dei dazi con gli USA.



Termina in leggero rialzo la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei in salita dello 0,26% a 20.719 punti mentre il più ampio Topix porta a casa un +0,56%.



Bene le borse cinesi, con Shanghai e Shenzhen in rialzo entrambe dello 0,37%. Su anche Hong Kong (+0,24%) mentre Seoul sosta sulla parità. In denaro Taiwan (+0,54%).



Tra le altre piazze asiatiche in verde Singapore +0,46%, Bangkok +0,51%, Kuala Lumpur +0,55% e Jakarta +0,28%.



Mumbai avanza dello 0,62% mentre Sidney sale dello 0,21%. © RIPRODUZIONE RISERVATA