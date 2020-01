Tokyo e resto Asia in profondo rosso con diffusione Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che accusano il; la sua rapida diffusione sta infatti impattando i mercati azionari globali e le materie prime, innescando una(Yen e oro). Wall Street invece ha chiuso poco mossa dopo il nulla di fatto della Fed., l'indice Nikkei ha ceduto l'1,72% a 22.977 punti, mentre il Topix è scivolato a 1.087 punti (-1,42%). In rosso ancheche termina in ribasso dell'1,71%.Ancorale borse cinesi di. Al rientro in contrattazione dopo le feste, lasciando sul parterre il 5,75%.Pesanti le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche scivola del 2,52%, seguita da-0,67%,-0,48%,-0,29% e-0,71%.Cedenti le borse di(-0,66%) e(-0,38%).