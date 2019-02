Tokyo chiusa per festività. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali borse asiatiche, prive del faro di Tokyo rimasta chiusa per festività.



In territorio positivo le borse cinesi con gli investitori sempre focalizzati sulla guerra commerciale tra USA e Cina. Shanghai avanza dell'1,16% e Shenzhen del 2,68%. Poco mossa Seul +0,17% mentre Taiwan sale dello 0,72%.



Miste le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Hong Kong +0,41%, Singapore -0,45%, Bangkok -0,68%, Kuala Lumpur -0,16% e Jakarta -0,07%.



In lieve ribasso Mumbay -0,33% mentre Sidney lima lo 0,12%.