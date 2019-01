Tokyo chiude poco sotto la parità. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Contrastati i principali listini dell'Asia/Pacifico, dopo il finale moderatamente positivo di Wall Street.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un decremento dello 0,20% a 20.402 punti, mentre il paniere Topix è salito dello 0,35%.



Ribasso anche per le borse cinesi, con Shanghai che arretra dello 0,12% e Shenzhen dello 0,64%.



Poco sotto la parità Hong Kong (-0,15%) mentre Jakarta guadagna lo 0,49%. Bene Seoul (+0,05%) e Taiwan (+0,26%).



In denaro Kuala Lumpur (+0,36%), giù Singapore (-0,39%) mentre Bangkok sale dello 0,26%. Segno più per Mumbai (+0,13%) mentre Sidney cresce dello 0,27%. © RIPRODUZIONE RISERVATA