Tokyo chiude la giornata in lieve rialzo

(Teleborsa) - Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,17% finendo a 23.508,68 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,23% a 1.361,61 punti.



Dal fronte macro, in salita gli ordini macchinari. Deboli le borse cinesi con Shanghai che cede lo 0,10% e Shenzhen scivola dello 0,23%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta avanza dello 0,13%, Taiwan rimane chiusa per festività. In calo Singapore (-0,79%). Kuala Lumpur scivola dell'1,08% e Bangkok avanza dell'1,40%.













