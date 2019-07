Tokyo chiude in rosso. Asia prudente con Fed e Medioriente

(Teleborsa) - Giornata negativa per i mercati asiatici, che scelgono la prudenza nella settimana che precede la riunione della Fed il 31 luglio. Gli operatori temono un taglio dei tassi troppo limitato e nello stesso tempo stanno scontando l'escalation di tensioni in Medioriente.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha così ceduto lo 0,23% a 21.416 punti, mentre il Topix è sceso a 1.007 punti (-0,43%). Tiene Seoul che viaggia sulla parità (+0,04%).



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che segna un -0,87% e Shenzhen un -1,29%, mentre Taiwan è in controtendenza e sale dello 0,66%.



A due velocità le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che scende dello 0,83%, Singapore dello 0,62% e Kuala Lumpur dello 0,34%, Jakarta dello 0,44% e Bangkok dello 0,18%.

Sydney

Negativa anche Mumbay (-0,83%), mentre regge (-0,07%). © RIPRODUZIONE RISERVATA