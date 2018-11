Tokyo chiude in ribasso ma l'Asia scommette su allentamento tensioni dazi

(Teleborsa) - La borsa di Tokyo chiude le contrattazioni in rosso, mentre fanno meglio le altre borse asiatiche, che scommettono su un allentamento delle tensioni tariffarie fra USA e Cina.



L'indice Nikkei della piazza di Tokyo ha portato a casa un ribasso dello 0,20% a 21.804 punti. Segno meno anche per il più ampio paniere Topix sceso dello 0,41% a 1.041 punti. Seul invece ha chiuso in vantaggio dello 0,97%.



Bene le borse cinesi, con Shanghai in rialzo dell'1,16% e Shenzhen dell'1,46%. Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta si registrano segni perlopiù positivi.



In avanti Hong Kong +1,27%, assieme a Taiwan (+0,35%), Kuala Lumpur (+0,32%), Singapore (+0,45%) e Jakarta (+1,21%). Segno meno invece per Bangkok (-0,54%).



Mumbai segna un +0,32%, mentre Sydney viaggia in pari (+0,05%). © RIPRODUZIONE RISERVATA