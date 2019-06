Tokyo chiude in rialzo. Borse cinesi chiuse per festività

(Teleborsa) - Seduta nel complesso positiva per le borse asiatiche, con quelle cinesi che sono rimaste chiuse per la festività del Festival delle banche. Sono però arrivati segnali di un accomodamento monetario dalla Banca centrale cinese, che hanno fatto scivolare lo yuan, facendo eco alle misure di sostegno promesse dalla Fed e dalla BCE.



La Borsa di Tokyo chiude positiva, con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,48% a 20.874 punti, mentre il Topix è scivolatosalito dlelo 0,36% a 983 punti. Quasi invariata Seoul (-0,06%).



Nessuna indicazione da Shaghai, Shenzhen e Hong Kong ferme per festività, mentre prosegue in rialzo Singapore che guadagna lo 0,28% e Kuala Lumpur lo 0,30%. Debole Bangkok (-0,31%).



Stabile Mumbay (+0,02%), mentre fa piuttosto bene Sydney (+0,74%). © RIPRODUZIONE RISERVATA