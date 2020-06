Tokyo chiude in moderato rialzo. Asia sconta incertezze

(Teleborsa) - I mercati asiatici chiudono all'insegna della cautela una seduta contraddistinta da pochi temi dominanti e molte incertezze sul futuro, soprattutto per una eventuale seconda ondata di contagi di coronavirus.



La Borsa di Tokyo ha chiuso in frazionale rialzo, con l'indice Nikkei in crescita dello 0,55% a 22.478 punti, mentre il Topix ha limato lo 0,10% a 1.016 punti. Moderatamente positiva Seoul che sale dello 0,37%.



Bene le borse cinesi, con Shanghai che segna un +0,89% e Shenzhen un +1,28%. Stabile sui livelli precedenti Taiwan (+0,01%).



A due velocità le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che segna un +0,81% insieme a Jakarta (+0,34%), mentre viaggiano sotto la parità Singapore (-0,79%), Kuala Lumpur (-0,11%) e Bangkok (-0,38%).



Tonica la piazza di Mumbay (+0,86%), mentre è più prudente Sydney (+0,25%).