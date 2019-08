Tokyo chiude in leggero rialzo. Borse cinesi più incerte

(Teleborsa) - Seduta cautamente positiva per le borse asiatiche, dopo la chiusura debole di Wall Street. I mercati già guardano agli sviluppi delle trattative commerciali fra USA e Cina.



La Borsa di Tokyo ha quindi chiuso in moderato rialzo, con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,21% a 20.500 punti, mentre il Topix che ha registrato un incremento dello 0,33% a 967 punti. Fa anche meglio Seul con un +0,91%.



Incerte anche le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,23% e Shenzhen che lima lo 0,01%, mentre viaggia in controtendenza Taiwan con un rialzo dello 0,45%.



Perlopiù negative le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che segna un +0,05%, mentre Kuala Lampur cede lo 0,15% e Singapore lo 0,01%. In attivo Jakarta (+0,05%) e Bangkok (+0,23%).



Altrove, Mumbay chiude debole (-0,23%) mentre Sydney guadagna lo 0,51%. © RIPRODUZIONE RISERVATA