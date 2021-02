© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, guardando al balzo dei rendimenti dei Treasury USA, che ha rivitalizzato il dollaro e sembra anticipare mosse restrittive della Fed.Sessione debole per il listino di, che termina con un calo dello 0,58% sul Nikkei 225, mentre il Topix lima lo 0,22%. In ribasso anche la piazza di(-0,93%).Giornata brillante per le borse cinesi, sostenute dal settore tecnologico, conche balza del 3,54%, grazie all'exploit di Taiwan Semiconductor (+5%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, denaro su(+1,22%), mentre sono deboli(-0,35%),(-1,11%),(-0,47%) e(-0,34%).In frazionale calo(-0,24%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,42%.Debole la giornata per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un calo dello 0,25%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta in ribasso dello 0,22%. Frazionale ribasso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia con una perdita dello 0,20%.Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al 3,28%.