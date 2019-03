Tokyo chiude in deciso rialzo. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Panorama misto per le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo in buon rialzo sul rally di Nintendo, che secondo indiscrezioni sarebbe pronta a lanciare due versioni della console Switch.



L'indice Nikkei della borsa giapponese ha archiviato gli scambi con una risalita del 2,15% a 21.428 punti. Segno più anche per il più ampio paniere Topix che ha registrato un aumento del 2,57% a 1.617 punti.



In rosso le borse cinesi, con Shanghai in calo dell'1,61% e Shenzhen del 2,18%. Sulla parità Hong Kong -0,14%.



Poco mosse Seul (+0,18%), Kuala Lumpur (+0,05%) e Bangkok (-0,04%). In territorio positivo Singapore (+0,31%), Taiwan (+0,76%) e Jakarta (+0,86%).



Mumbai segna un +0,06% mentre Sidney un +0,07%. © RIPRODUZIONE RISERVATA