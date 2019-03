Tokyo chiude ancora sui massimi da 6 mesi. Asia cauta in attesa Fed

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono la giornata all'insegna della cautela, in attesa delle indicazioni di politica monetaria della Fed, che arriveranno stasera al termine della due giorni di meeting. La borsa giapponese resiste però sui massimi degli ultimi 6 mesi toccati negli ultimi giorni.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha guadagnato un frazionale 0,2% a 21.608 punti, mentre il Topix sale dello 0,14% a 1.031 punti. Piatta Seoul con un -0,02%.



Più pridenti le borse cinesi, con Shanghai che riporta una limatura dello 0,18% e Shenzhen cede lo 0,50%, mentre Taiwan viaggia in rialzo (+0,37%).



Tentennano le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che scende dello 0,30%, Singapore dello 0,48%, Kuala Lumpur dello ,23%, mentre Bangkok è ferma (+0,03%) e Jakarta in moderato recupero (+0,10%).



Resistente Mumbay (+0,02%), mentre fa peggio Sydney (-0,40%). © RIPRODUZIONE RISERVATA