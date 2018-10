Tokyo affonda in scia a Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e registrano una seduta drammatica.con il Nikkei che tocca i valori minimi da aprile, mentre il resto dell'Asia segna perdite più moderate. Tra i fattori che hanno contribuito ad innescare le vendite, il(report sul mercato del lavoro americano), che ha evidenziato i timori per un'ulteriore aumento delle materie prima per via delleSi teme inoltre che possanoUSA dello scorso anno, con conseguenze per i bilanci delle grandi aziende americane e i rischi di un rin Giappone i prezzi dei servizi si mostrano in crescita secondo le attese.che ha riportato una 21,268 punti toccando i minimi da aprile, mentre il panierePerdite più moderate per le Borse cinesi con, mentreMale anchegiornata nera perTra le altre piazze asiatiche in rossogiù anche). Si salva solo