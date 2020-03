© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilche senza dubbio sarà ricordato sui libri come l'anno in cui ilgran parte del mondo e la sua economia, passerà anche alla storia comeche hanno dovutoPochi giorni fa, la notizia delloOggi si "arrendono" anche iche si svolgeranno ildunque, non si accenderà il prossimodella decisione - per nulla indolore ma necessaria visto il numero crescente dei contagi - è arrivata al termine di una conference call tra il Primo ministroe il Presidente del Comitato olimpico internazionalea cui hanno partecipato ilil Presidente del comitato organizzatoree il Ministro giapponese dei Giochi OlimpiciA dare l'annuncio ilche ha dunque incassato laL'edizione si chiamerà comunqueper non perdere