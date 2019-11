Tod's, vendite primi nove mesi a 677 milioni. Della Valle: accelerare gli investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tod's ha chiuso i primi nove mesi del 2019, con unche ammonta a 677,7 milioni di euro (-4% rispetto allo stesso periodo del 2018).Nel corrente esercizio - spiega una nota della società - i cambi hanno dato un "contributo positivo, particolarmente ai marchi Tod's e Roger Vivier, che hanno la maggiore presenza all'estero; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi nove mesi del 2018, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sono pari a 670,4 milioni di euro".I ricavi delammontano a 344,3 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2019; positivi i risultati del canale retail in cui abbiamo registrato buoni riscontri da parte della clientela sulle nuove famiglie di prodotto. Ilha registrato ricavi per 150,3 milioni di Euro; crescita a doppia cifra dei ricavi in Greater China, nonostante la delicata situazione di Hong Kong. Le vendite delammontano a 144 milioni di Euro, con una crescita del 13% rispetto ai primi nove mesi del 2018. Risultati positivi in tutte le aree geografiche in cui il marchio opera, ad eccezione di quella americana. Infine, ilha totalizzato 38,5 milioni di Euro di ricavi; il calo, rispetto al valore dello stesso periodo del 2018, è principalmente dovuto alla debolezza del mercato italiano, soprattutto nel canale wholesale, predominante per Fay.. Continuiamo ad essere concentrati sul piano strategico di medio periodo a suo tempo predisposto" ha commentato il"Visto il contesto fortemente competitivo e considerando i nostri obbiettivi di medio termine," ha sottolineato il top manager.