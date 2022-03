Tod's, perdita di 5,9 milioni di euro nel 2021. Nessun dividendo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Tod's, gruppo italiano del lusso quotato su Euronext Milan, ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio 2021. Il fatturato è stato di 883,8 milioni di euro, in crescita del 38,7% rispetto al 2020 e quasi ai livelli registrati prima della pandemia da Covid-19 (-3,5% rispetto al 2019). Nell'esercizio 2021, l'EBITDA è pari a 160,8 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi del 18,2%, ed è superiore al valore di 155,9 milioni di euro dell'esercizio 2019. Il risultato netto consolidato dell'esercizio 2021 è stato negativo per 5,9 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto alla perdita di 73,2 milioni di euro del 2020. L'Indebitamento Finanziario Netto complessivo ammonta a 518,9 milioni di euro, che si confronta con i 531,6 milioni di euro di dicembre 2020. Il CdA ha deciso di proporre di non distribuire dividendi.

"I risultati registrati dal nostro gruppo nell'esercizio 2021 sono stati molto soddisfacenti e superiori alle nostre aspettative - ha commentato Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato - I ricavi sono cresciuti del 39% rispetto al 2020 e sono tornati a livelli prossimi a quelli pre-Covid, con un progressivo miglioramento trimestre dopo trimestre, particolarmente nei marchi Tod's e Roger Vivier. Eccellente performance del canale e-commerce, che ha registrato ricavi più che doppi rispetto al 2019".

"Molto buoni i risultati che stiamo registrando nei negozi nei primi mesi dell'anno, che confermano il sempre maggiore apprezzamento dei clienti per i nostri marchi e per i nostri prodotti - ha aggiunto - Anche le collezioni Autunno/Inverno 2023, presentate durante la scorsa Settimana della Moda, hanno avuto una accoglienza estremamente positiva da parte dei nostri clienti, che ci hanno permesso di realizzare una ottima campagna vendite per il prossimo autunno/inverno".

"Nonostante l'incertezza del contesto geo-politico, economico e sanitario a livello internazionale, possiamo guardare con ottimismo al 2022, fiduciosi di poter realizzare una ulteriore solida crescita dei ricavi ed un ulteriore importante recupero della redditività", ha concluso Della Valle.