Tod's, ok CdA fusione controllata totalitaria Del.Com

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Tod's ha approvato la fusione per incorporazione della società interamente controllata Del.Com. alla quale è affidata la distribuzione al dettaglio in Italia dei prodotti contraddistinti dai marchi del Gruppo, attraverso una rete di n. 40 punti vendita in franchising a gestione diretta.



Lo fa sapere la società con una nota in cui ricorda che la citata fusione è esente dall'applicazione della Procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da Tod's (Procedura OPC) poiché posta in essere dall'emittente con una propria società (interamente) controllata nella quale non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate dell'emittente.



