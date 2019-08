Tod's in rosso nel 1° semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ora è il momento di investire senza remore per ottenere i fatturati necessari, che sono sicuramente raggiungibili. Se ora sacrificheremo qualche punto di Ebitda nel breve, è per privilegiare, nel medio periodo, la profittabilità e la patrimonializzazione del gruppo e dei suoi singoli marchi", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Tod's in occasione della pubblicazione della semestrale, aggiungendo che "la mia famiglia ed io continueremo a comperare azioni del Gruppo, come abbiamo già fatto in passato".La società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier, ha approvato oggi i risultati del Gruppo Tod's relativi al primo semestre 2019 (1 gennaio – 30 giugno 2019), che vedono il. Nel corrente esercizio, i cambi hanno dato un contributo positivo, particolarmente ai marchi Tod's e Roger Vivier, che hanno la maggiore presenza all'estero; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi sei mesi del 2018, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sono pari a 449,8 milioni di Euro.Al netto dell'effetto del principio contabile IFRS16, nel primo semestre del 2019, l'EBITDA adjusted del Gruppo ammonta a 30,2 milioni di Euro, con un'incidenza sulle vendite del 6,7%.. Al netto delle imposte sul reddito e delle interessenze dei terzi, il risultato netto del Gruppo registra un saldo negativo di 6 milioni di Euro, che si confronta con un valore positivo di 33,2 milioni di Euro del primo semestre 2018., in peggioramento rispetto al saldo negativo di 50,2 milioni di giugno 2018, soprattutto per il temporaneo finanziamento del capitale circolante netto e gli investimenti effettuati nelle attività operative necessarie per l'implementazione delle strategie di business. Includendo l'effetto del principio contabile IFRS 16, la posizione finanziaria netta del Gruppo è negativa per 509,3 milioni di Euro.