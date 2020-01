Tod's in passerella a Piazza Affari. Ricavi su nonostante crisi Asia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande giornata per Tod's, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,60%, risultando uno dei migliori titoli oggi nel paniere delle MidCap. Il mercato è stato rassicurato dall'andamento dei ricavi nel 2019, che hanno segnato un aumento dell'1,7% a dispetto delle gravi difficoltà del mercato asiatico (le proteste ad Hong Kong ed il protezionismo USA-Cina).L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda di calzature di lusso, che fa peggio del mercato di riferimento.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Tod's, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 36,71 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 37,97 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 36,13.