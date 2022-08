Tod's, Consob sospende termini istruttori OPA di Della Valle

Lunedì 29 Agosto 2022, 17:00







(Teleborsa) - Consob ha comunicato la sospensione dei termini istruttori per l'OPA volontaria totalitaria promossa da DeVa Finance, finanziaria della famiglia Della Valle, su azioni Tod's.



La sospensione dei termini istruttori, valida per un periodo non superiore a 15 giorni dalla data odierna, ha l'obiettivo di acquisire talune informazioni supplementari, tra le quali le informazioni relative alla relazione finanziaria semestrale di Tod's al 30 giugno 2022 (che, come da calendario finanziario, sarà approvata dal consiglio di amministrazione nel corso dell'adunanza del 7 settembre 2022).





