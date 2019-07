Tod's, Banca IMI taglia prezzo obiettivo a 38,8 euro

(Teleborsa) - Debole la giornata per Tod's, che passa di mano con un calo dello 0,33%.



Gli analisti di Banca IMI hanno tagliato il prezzo obiettivo portandolo da 43,1 euro da 38,8 euro. L'ufficio studi conferma l'indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Giudizio "hold".



La tendenza ad una settimana dell'azienda di calzature di lusso è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di Tod's mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41,55 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42,25. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41,23.

