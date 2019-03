Tod's archivia utile netto di 47,1 milioni nel 2018. Titolo soffre in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha chiuso l'esercizio 2018 con un, che si confronta con i 71 milioni del 2017. Il Consiglio ha deciso di proporre un, che corrisponde ad un pay-out sull'utile netto del Gruppo del 70,2%, in aumento rispetto al valore dello scorso anno (65,2%).(958,3 milioni a cambi costanti) risultano in calo dai 963,3 milioni dell'anno precedente, mentresi attesta a 118,3 milioni di Euro (128,3 milioni a cambi costanti) dai 160,5 milioni precedenti. Lsi porta così a 71,8 milioni di Euro (81,2 milioni a cambi costanti) da 111,7 milioni.Laal 31 dicembre 2018 presenta un saldo negativo di 75,3 milioni di Euro, che si confronta con un valore positivo di 9,3 milioni di Euro a fine 2017, e risente soprattutto del suddetto temporaneo finanziamento del capitale circolante netto e dell'esborso per l'acquisizione di Italiantouch."I risultati dell'esercizio 2018 riflettono il progetto industriale in atto nel Gruppo e la scelta strategica difinanziarie, perdei ricavi", ha spiegato il patronaggiungendo "stiamo lavorando per fare in modo che ildei prossimi anni possa andare a regime il più presto possibile"."Siamo convinti che il modello di business che stiamo sviluppando per ciascun marchio sia quello giusto", ha aggiunto Della Valle, mettendo l'accento sull'aspetto qualitativo, artigianale, di stile e creatività che caratterizza i prodotti Tod's. Quanto all'outlook, l'imprenditore ha affermatoNonostante la fiducia espressa dal numero uno, ia 41,18 euro.