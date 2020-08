TLC, sindacati a Conte: subito tavolo, no a spezzatino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I sindacati delle Tlc chiedono, in una lettera indirizzata al Premier Giuseppe Conte, di aprire une sul ruolo di TIM dicendosi contrari all'ipotesiNella missiva, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, sottolineano come "una società della Rete pubblica specializzata nel solo whoolesale (vendita a terzi della connettività) finirebbe per trasformarsi in una grande società di manutenzione che difficilmente potrebbe svolgere quel ruolo di continua innovazione di un settore dove non è sufficienteOccorre, secondo i sindacati di categoria, "i nello sviluppo della rete non solo come cavo di connessione ma c"Una Rete unica della banda larga con la presenza rafforzata della CDP nell'azionariato di TIM è unae un progetto fondamentale per ildel nostro paese. Da tempo è la proposta della Cisl. Ma occorre aprire subito uni in questo, aprendo alla partecipazione ed alla democrazia economica, a tutela dell'occupazione e delle competenze presenti e future per l'intera filiera delle telecomunicazioni". Lo scrive su Facebook la Segretaria generale della Cisl,, commentando positivamente il progetto della rete unica delle telecomunicazioni.