TLC: in Italia tanti cellulari, poca banda larga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -penetrazione della(139%), dietro solo aIn miglioramento anche il dato del 4G: nel settembre 2018 il 65% delle sottoscrizioni complessive è dotato della tecnologia di trasmissione dati di quarta generazione. Ancora bassa la diffusione di linee fisse broadband conrispetto alle 44 per l'Olanda e alle 42 per la Francia. E' quanto emerge dall'indagine annuale di R&S Mediobanca sulle Tlc.- Migliora il dato della copertura in modalità Ftth (Fiber-to-the-home), con il 21,7% delle abitazioni italiane raggiunte. L'Italia si posiziona, invece, solo al(17,23 Mbps), ben lontana dunque dalle prestazioni delle prime nazioni (irraggiungibile coi suoi 375,78 Mbps) ma anche da quelle di molti paesi europei (dove ad esempio spiccano i 90,36 Mbps dell')., dove l'Italia è tra i paesi pionieri nella sperimentazione: tra le 17 città europee scelte ben 6 sono italiane.