Tlc, dossier rete unica alle battute finali

(Teleborsa) - Entrano nellei negoziati fraed il fondo infrastrutturale, che si è fatto avanti perin rame e fibra dell'ex monopolista, aprendo di fatto alla possibilità di unche porti alla creazione di unaUna rete che nascerebbe dall'sotto la, consentendo all'Italia di sviluppare la banda ultralarga in tutto il Paese. Il progetto è stato preso in considerazione da TIM, che sta ora valutando le ipotesi, laddove ilè quello dellae di dove verrà fissata l'asticella in un intorno del 50%.Nel frattempo, l'opinione pubblica sembrerebbe aver già configurato il futuro della rete unica, che(senza posizioni dominanti)(parità di trattamento fra gli operatori).La rete unica dovrebbe ricadere sotto l'ombrello di, a garanzia della presenza dello. Lo ha ribadito chiaramente il Presidente di Open Fiber,, che l'ha definita laed ha indicato anche una strada alternativa che esclude TIM e chiama in causa tutti gli operatori disponibili a percorrere questo progetto.Il Ministro dell'Economiaha voluto abbassare i riflettori sulla questione delle quote di possesso della rete unica, sottolineando che ildella newco. "La governance della nuova società - ha affermato - dovrà garantire, attraverso processi decisionali condivisi tra gli azionisti di riferimento, requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali, presidi di controllo interno, esterno e regolatorio, l'assoluta autonomia e terzietà della gestione, la natura aperta della rete, la parità di trattamento di tutti gli operatori e la realizzazione dei piani di investimento nei tempi previsti".A favore dell'della gestione si sono espressi anche i, che si esprimono a favore di una, con una governance diffusa e senza prevalenza di un singolo soggetto, tantomeno in presenza di soggetti verticalmente integrati con quote oltre il 49%, che garantiscae garantisca laConsiderando il ritardo con cui si muove l'Italia, invece, moltper la diffusione della banca ultralarga ed il 5G. "L'unico operatore che ha una rete capillare a livello nazionale che piaccia o no è quella di TIM", ha affermato Marco Bussone, Presidente dell'Unione Comunità Montane. Anche il sindaco di Pesaro e Presidente delle Autonomie Locali Matteo Ricci ravvisa in TIM "l'operatore più credibile per condurre in porto questa operazione".