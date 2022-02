Tlc, con Very Mobile arriva lo smartphone green

(Teleborsa) - Very Mobile, operatore telefonico mobile semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings, lancia una nuova offerta all'insegna della sostenibilità ambientale, consentendo l'acquisto di uno smartphone ricondizionato. Una soluzione ecosostenibile ma anche particolarmente vantaggiosa, poiché consente una riduzione del prezzo fino al 40%.

Ciò sarà possibile grazie alla partnership siglata con refurbed, azienda specializzata nel segmento dei prodotti rinnovati, che garantiscono un risparmio in termini di emissioni di CO2 rispetto ad un device di nuova produzione. In più, per ogni smartphone acquistato sarà piantato un albero in Madagascar, Haiti, Nepal, Mozambico, Kenya o Indonesia, con l'obiettivo di contribuire alla riforestazione globale.

I numerosi modelli disponibili sono del tutto rimessi a nuovo, esteticamente e tecnicamente, e vengono concessi almeno 12 mesi di garanzia, oltre alla possibilità di reso gratuito entro 30 giorni e pagamento dilazionato in tre rate.



Co questa nuova proposta, Very Mobile conferma dunque la sua attenzione agli aspetti della sostenibilità ambientale ,dopo l'offerta delle SIM green' realizzate con plastica 100% riciclata e più piccole del 50% delle SIM standard, e delle eSIM, che Very ha lanciato per primo tra gli operatori virtuali.