(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviatonei confronti di, tra cui l'Italia, per non aver recepito leIl "Codice europeo delle comunicazioni elettroniche", entrato in vigore nel dicembre 2018 e che doveva essere recepito da ogni Paese entro dicembre 2020, punta a modernizzare il quadro normativo europeo per le comunicazioni elettroniche allo scopo di offrire ai consumatori una maggiore scelta e rafforzare i loro diritti.Ad oggi solo lahanno notificato alla Commissione UE di aver adottato tutte le misure necessarie per il recepimento della direttiva, dichiarando così di aver completato il recepimento. La Commissione ha quindi inviatoa Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia,, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia chiedendo loro di adottare e notificare le misure pertinenti. Gli Stati membri dispongono ora diAl fine di aiutare gli Stati membri a recepire la direttiva nel diritto nazionale, la Commissione, sottolinea in una nota, "ha monitorato il processo di recepimento e ha fornito loro ampi". Inoltre l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) ha formulato e pubblicato orientamenti a sostegno di un'efficace attuazione delle nuove norme.Le nuove regole introdotte dal codice intendono offrire ai cittadini dell'Unione europea la connettività ad alta velocità e rendere le chiamate telefoniche sicure e convenienti all'interno dell'UE, aprendo anche la strada a maggiori investimenti in internet ad alta velocità e all'. Il codice stabilisce regole e obiettivi comuni a livello dell'UE su come, promuovendo gli investimenti e la concorrenza, e definisce come possono essere regolamentati dai singoli regolatori nazionali.