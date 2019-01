© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, cresce ancora lacon une non si arresta lache continua a ritmi sostenuti. E' quanto emerge dal Rapporto dell'Osservatorio sulle Comunicazioni pubblicato dall'Agcom.Dall'Osservatorio emerge che ilha realizzato nel 2017di euroregistrando una riduzione dello 0,9% rispetto al 2016.Se la pubblicità resta la principale fonte di ricavo per la TV, lasi gioca sullacon la fibra e la banda ultralarga e sulA fine settembre 2018 glirispetto al trimestre precedente (-90mila unità su base annua) e si evidenziano profondi mutamenti nella composizione delle tecnologie utilizzate per la fornitura del servizio. Da settembre 2014 si è registrata unae sonotramite altre tecnologie qualitativamente migliori, in particolare quelle in: con tecnologia Fttc (+5,5 milioni di unità), Ftth (+460 mila) e Fwa (+660 mila). Le linee con velocità inferiore ai 10 Mbit/s sono passate da poco meno dell'80% delle linee broadband e ultrabroadband nel settembre 2014, al 26,9% nel settembre 2018, mentrePer quanto riguarda gli accessi broadband e ultrabroadbandSu base annua, il Rapporto, evidenzia un: le M2M sono cresciute di 4,6 milioni, mentre quelle "solo voce" e "voce+dati" si sono ridotte di 800 mila unità.(+0,5% rispetto a settembre 2017), mentreperdono rispettivamente lo 0,8% e il 2,3%. Nonostante il calo registrato se si considerano unicamente le sim "human", escludendo quindi le M2M, Wind Tre rimane il principale operatore con il 33,2%. Bilancio positivo perAltro dato rilevante del settore è la crescita della larga banda mobile con, nel terzo trimestre dell'anno, oltre 57 milioni di sim che hanno effettuato traffico dati (+8,7% su base annua) e un consumo medio unitario di dati stimabile in 3,88 GB/mese (+50,8%).Crescono, rispetto a settembre 2017, gliNello stesso periodo risultano sostanzialmente stabili le quote di Comcast (Sky Italia) e Discovery mentredel gruppo Cairo Communication.Continua a registrare ilNel mese di settembre 2018 la vendita di quotidiani (copie cartacee e copie digitali) è risultata, in flessione dell'8% rispetto allo stesso mese del 2017. A livello generale,Nel mese di settembre 2018 gliper un totale di 70 ore di navigazione mensile a persona.si conferma il social maggiormente frequentato, seguito da Instagram (22,3 mln) e Linkedin 15,3 mln).nei primi nove mesi dell'anno rispetto al 2017.. I volumi dei servizi compresi nel servizio universale risultano in flessione del 12,9%, mentre gli invii di pacchi sono in crescita del 7,6%, con 345 milioni di unità movimentate da inizio anno. Poste Italiane si conferma principale operatore del settore con il 38,1% (oltre il 43% includendo l'operatore SDA). Quota che supera il 74% per il segmento dei servizi postali liberalizzati. Per i servizi di corriere espresso il maggiore operatore risulta Dhl, con il 21,8%, seguito da TNT-FedEx con il 18,7% e da BRT con il 17,0% del mercato.