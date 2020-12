© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ha avviato oggi un'sullanelin applicazione della norma salva-Mediaset e una che riguardaper le attività di sue controllate negli stessi mercati.Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si legge in una nota, hal'avvio di due istruttorie in applicazione dellaesterno nel caso dinei mercati delleelettroniche e in quelli del sIn particolare, "un procedimento è volto a verificare la posizione della società Vivendi S.A., alla luce delle partecipazioni azionarie detenute in Telecom Italia S.p.A. e in Mediaset S.p.A. nonchè dei relativi mercati in cui tali società si trovano ad operare. Una seconda istruttoria riguarda la società Sky Italia Holdings S.p.A. in ragione dell'attività svolta attraverso società direttamente o indirettamente controllate nei predetti mercati. Iche decorrono dalla data di notifica ai soggetti interessati".