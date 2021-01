(Teleborsa) - Seduta trascurata per Apple, che mostra un timido +0,1%. Hyundai Motor ha annunciato trattative con il gruppo di Cupertino per lo sviluppo di veicoli elettrici autonomi. La casa automobilistica ha affermato di "ricevere richieste di cooperazione per lo sviluppo congiunto di veicoli elettrici autonomi da varie società", senza però identificare nessuna di esse.





L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della casa di Cupertino, che fa peggio del mercato di riferimento.



Le implicazioni tecniche di breve periodo di Apple suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 132,4 USD e supporto visto a quota 130. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 134,7.

