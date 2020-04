Titoli Stato, MEF rimborsa 932 milioni BTP Italia 2014-20

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia ha utilizzato 932 milioni di euro disponibili sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per rimborsare parzialmente il BTP Italia 23 aprile 2014-23 aprile 2020.



Lo annuncia lo stesso MEF spiegando che "tale operazione esaurisce quasi integralmente le attuali disponibilità del Fondo, istituito con lo scopo di rimborsare o ritirare titoli di Stato dal mercato per favorire la riduzione dello stock del debito". © RIPRODUZIONE RISERVATA