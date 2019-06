© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Alimentare la paura del distacco dall'Europa fa reagire in modo negativo i mercati, che si assicurano contro questo rischio facendo salire i tassi, con un effetto che si trascina sulla crescita delle imprese". È quanto ha affermato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco– ha spiegato Visco –. Così vengono richiesti tassi di interesse più alti, il cui peso crea preoccupazione per gli effetti sulla crescita. Sequesto si trasferirà piano piano in tutti i meccanismi che concedono credito a livello privato, e alla fineIl Governatore di Bankitalia ha affermato che "ci vuole fiducia e capacità di programmazione, non si può vivere sotto l'incubo del disavanzo che non asseconda la richiesta di stabilità dei mercati".ha ammonito Visco. L'obiettivo deve essere quello di"Difronte a una situazione di choc tutto dipende dalla capacità di distribuzione della spesa è si rendeha aggiunto il Governatore.A cominciare dallL'Italia, per Visco, può, infatti, contare su diversi