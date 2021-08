1 Minuto di Lettura

Martedì 24 Agosto 2021, 19:15







(Teleborsa) - Venerdì prossimo 27 agosto andranno in asta 6,5 miliardi di euro di BOT a sei mesi. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Il regolamento è previsto il 31 agosto, data in cui vengono a scadenza titoli analoghi per il medesimo importo.