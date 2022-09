Titoli di Stato, MEF: in asta 13 settembre fino a 7,5 miliardi BTP

Venerdì 9 Settembre 2022, 08:30







(Teleborsa) - Martedì prossimo 13 settembre andranno in asta fino a 7,5 miliardi di euro complessivi di BTP a 3, 7 e 30 anni.



Lo ha reso noto il MEF aggiungendo che andranno in asta BTP a 3 anni, tra 2,25 e 2,75 miliardi; BTP a 7 anni nel range 2,75-3,25 miliardi di e 1,5 miliardi di BTP a 30 anni.



Per tutte le emissioni il regolamento è previsto il 15 settembre.