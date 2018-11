(Teleborsa) - Annullate le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il prossimo 13 dicembre. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il collocamento non avrà luogo "in considerazione dell'ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento".



Dal MEF precisano che tutte le altre aste del mese di dicembre 2018 si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.