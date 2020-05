Titoli del calcio in spolvero su ripresa campionato

(Teleborsa) - In gran spolvero i titoli legati al calcio e quotati a Piazza Affari. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia della ripresa del campionato di calcio di Serie A, il prossimo 20 giugno, come annunciato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.



Tra i player del settore, Juventus vanta un guadagno dell'1,14%, A.S. Roma sale dello 0,53% e S.S. Lazio vola di oltre 5 punti percentuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA