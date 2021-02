(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli bancari di Piazza Affari, che beneficiano della discesa dello spread. Il listino milanese viene sostenuto in generale dall'attesa per la formazione del nuovo Governo, mentre il premier incaricato, Mario Draghi, sta portando avanti il giro di consultazioni con le forze politiche.



L'indice FTSE Italia Banche segna +3,25%,



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di BPER, che mostra un rialzo del 5,65%. Su di giri Unicredit (+3,88%). Acquisti a piene mani su Intesa Sanpaolo, che vanta un incremento del 3,31% nel giorno in cui alzerà il velo sul bilancio 2020. Effervescente Banco BPM, con un progresso del 3,14%. Catalizzano l'attenzione anche le Mediobanca (+2,7%), dopo che nei giorni scorsi il patron di Luxottica, Leonardo Del vecchio, è salito al 13,2%.



