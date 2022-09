TISG vince ancora premio "Best EBITDA Growth" agli Alychlo Awards

Mercoledì 28 Settembre 2022, 19:00







(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, si riconferma per il secondo anno consecutivo vincitore della categoria "Best EBITDA Growth" agli Alychlo Awards 2022. Gli Alychlo Awards, che si svolgono a Durbuy (Belgio), sono l'evento annuale della società di investimento che fa capo all'imprenditore belga Marc Coucke.



Alychlo possiede partecipazioni in più di 40 società pubbliche e private di diversi settori, dal farmaceutico al turismo, con particolare attenzione ad aziende con alto valore aggiunto, oltre che alla costante creazione di posti di lavoro. Alychlo è cornerstone investor di The Italian Sea Group sin dall'IPO, con una partecipazione del 10,96%.



"Siamo estremamente onorati di aver ricevuto questo riconoscimento e di essere stati selezionati tra importanti ed eccellenti realtà - ha commentato Marco Carniani, CFO di The Italian Sea Group, che ha ritirato il premio a nome dell'azienda - Ringraziamo Marc Coucke per aver creduto nel nostro gruppo sin dall'inizio, continueremo a lavorare con passione e dedizione con l'obiettivo di raggiungere risultati sempre più ambiziosi".