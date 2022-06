TISG, successo commerciale per Tecnomar for Lamborghini 63

(Teleborsa) - E' grande il successo commerciale del, lo speed yacht realizzato da Tecnomar, brand del produttore italiano su superyacht The Italian Sea Group, in partnership con il noto marchio di automobili di lusso Lamborghini.Ledello yacht prodotto da Tecnomar, insieme ale all'altissima, hanno conquistato clienti in ogni parte del mondo, dagliall', passando per ilTecnomar for Lamborghini 63 rappresenta la perfetta combinazione tra l'eccellenza nel mondo della nautica e quella del mondo automotive, confermando il posizionamento della gamma prodotto di The Italian Se Group nella fascia più alta della nautica di lusso.