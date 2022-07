TISG, partnership per crescere nell'area del Golfo Arabico

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha siglato una partnership con Blackorange Superyacht Experts, società full-service di yacht brokerage che vanta un solido posizionamento nell'area del Golfo Arabico. La collaborazione prevede che Blackorange Superyacht Experts rappresenti in esclusiva i brand Admiral e Tecnomar negli Emirati Arabi, in Oman, Kuwait, Qatar e Barhain. L'obiettivo del gruppo di Marina di Carrara è consolidare il proprio posizionamento nell'area grazie all'esperienza di Blackorange nel segmento dei megayacht dai 50 ai 150 metri.

"Questa partnership ha un importante valore strategico per il nostro gruppo - ha commentato Giuseppe Taranto, Vice Chairman e Chief Commercial Officer di The Italian Sea Group - Emirati Arabi, Oman, Kuwait, Qatar e Barhain sono mercati con un grande potenziale nello yachting di lusso e sono certo che la competenza del team di Blackorange insieme alla nostra consolidata reputazione in termini di design, qualità e innovazione, ci permetterà di ottenere una significativa espansione in questi mercati".

"Questa collaborazione è un ulteriore tassello del nostro piano di sviluppo che va ad aggiungersi alla presenza dei nostri dealer di riferimento in USA, Cina, Hong Kong, Turchia Grecia, Egitto e Azerbaijan, per poter presidiare sempre più il mercato globale", ha aggiunto Taranto.