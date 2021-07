Tiscali lancia Ultrainternet Fibra Smart Home insieme a Enel X

Martedì 20 Luglio 2021, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 16:08

Consentire alle famiglie di controllare la gestione della propria casa, dall'illuminazione alla sicurezza, passando per i consumi energetici, semplicemente da remoto attraverso un unico e comodo dispositivo: il modem. Questo l'obiettivo della partnership tra Tiscali ed Enel X. L'operatore Telco e la business line globale del Gruppo Enel hanno presentato Ultrainternet Fibra Smart Home, la nuova offerta che integra i servizi di connessione ultraveloce in Fibra fino a 1 Giga di Tiscali e il servizio smart home Homix di Enel X.

"Da oltre vent'anni la missione di Tiscali è quella di rendere l'innovazione accessibile a tutti: l'accordo con Enel X, di cui siamo particolarmente orgogliosi, va esattamente in questa direzione, perché permette di portare in maniera semplice nelle case l'intelligenza artificiale che rende più facile la vita di tutti i giorni", ha dichiarato Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali.

"Da sempre in Enel X lavoriamo affinché la sostenibilità sia in primo luogo accessibile a tutti, sia in termini di prezzo che di facilità di fruizione. Con Homix Smart Modem abbattiamo ulteriormente le barriere di ingresso alla smart home, portandola direttamente all'interno di un dispositivo comune come il modem, al prezzo del servizio di connettività. La collaborazione con Tiscali è un altro passo avanti nella nostra strategia per rendere la smart home sempre più integrata e disponibile ovunque attraverso partnership con operatori Telco in Italia e nel resto del mondo", ha commentato Andrea Scognamiglio, Responsabile Global e-Home di Enel X.

L’offerta prevede l’abbonamento a 22,95 euro al mese per i primi 12 mesi al servizio in Fibra, anziché 29,95 euro al mese, e la fruizione gratuita del servizio Smart Home per i primi 6 mesi, anziché al costo di 2 euro al mese.